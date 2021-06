Notizie Udinese – La società piange la scomparsa di Marco Fantoni

All'età di 91 anni è venuto a mancare l'imprenditore friulano Marco Fantoni: il cordoglio del club bianconero

Redazione

Dopo la recente scomparse dell'ex allenatore bianconero, Loris Dominissini, l'Udinese piange un'altra scomparsa. Si tratta dell'imprenditore friulano Marco Fantoni. Nato a Gemona nel 1930, l’imprenditore avrebbe compiuto 91 anni il prossimo agosto. Fantoni ha contribuito a fondare la zona industriale di Rivoli di Osoppo, oggi una delle aree produttive più importanti non solo della regione ma dell’intero Nordest. Nel 1984 è stato nominato cavaliere del Lavoro, mentre nel 1998 ha vinto il premio ''Compasso d'Oro alla Carriera''. Inoltre, nel gennaio 2002 l'Università di Udine gli aveva conferito la laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale. Oltre ad essere un grande imprenditore, Fantoni è stato anche un appassionato d'arte e un uomo di sport. Le esequie del cavalier Fantoni saranno celebrate, per volontà della famiglia, in forma privata, nei prossimi giorni.

Il cordoglio dell'Udinese

La società bianconera, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha voluto esprimere piena vicinanza alla famiglia per questa grave perdita.

''Udinese Calcio esprime sentite condoglianze per la scomparsa di Marco Fantoni, importante figura imprenditoriale nota sul territorio per aver condotto per decenni l'azienda di famiglia Fantoni Spa di Osoppo (Udine) attiva a livello mondiale nella produzione di pannelli in fibra e di mobili per ufficio.

Vicepresidente dell'Associazione degli Industriali di Udine dal 1983 al 1995, Fantoni aveva ricevuto l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro nell'ottobre 1984. Ed il premio "Compasso d'Oro alla Carriera" dall'Associazione per il Disegno Industriale nel 1998. Nel gennaio 2002 l'Università di Udine gli aveva conferito la laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale. Nel 2009 l'imprenditore aveva ricevuto il Premio nazionale per l'innovazione per Climacustic, sistema radiante e fonoassorbente sviluppato dal gruppo Fantoni.

La sua scomparsa, avvenuta all'età di 91 anni, si sussegue a distanza di quattro mesi a quella della sua compagna di vita Alessandra De Antoni Fantoni, con la quale ha fondato lo spirito di unità familiare fortemente poi condiviso con i figli Giovanni e Paolo e con le loro famiglie".