Notizie Udinese – La società piange la scomparsa di Loris Dominissini

A soli 59 anni è venuto a mancare l'ex allenatore dell'Udinese Loris Dominissini: : il cordoglio del club friulano

Un'altra brutta notizia ha scosso l'ambiente del calcio e dell' Udinese. Dopo la recente scomparsa di Silvio Francesconi, un altro ex bianconero è venuto a mancare. Si tratta di Loris Dominissini, deceduto all'ospedale di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, a causa del Covid. Aveva solo 59 anni. Tenuto per molto tempo sotto controllo, il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato ai primi di maggio. Ieri non ce l’ha fatta, nonostante si fosse negativizzato da tempo. Dominissini, di ruolo centrocampista, è cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese con cui ha esordito in serie A nel 1983. Durante la sua carriera ha poi vestito altre maglie: Triestina, Pordenone, Messina, Pistoiese, Reggiana, Sevegliano e Pro Gorizia. Nel 1998-99 fa il suo esordio come allenatore tra le fila della Primavera bianconera, ma il suo più grande orgoglio resta la doppia promozione con il Como, portato dalla Serie C alla Serie A tra il 2000 e il 2002. Nel 2006 torna sulla panchina del club friulano a fianco di Nestor Sensini.