Notizie Udinese – Pussetto: ”A Bergamo senza paura, vogliamo fare punti”

Tra quattro giorni l' Udinese sarà impegnata nell'ostica trasferta di Bergamo contro l' Atalanta . Negli ultimi anni, i nerazzurri si sono quasi sempre imposti in maniera netta e dura. Indimenticabile il 7-1 del 2019. Questa volta, i bianconeri non vogliono essere la vittima sacrificale. Gotti dovrà fare a meno dello squalificato Roberto Pereyra, ma potrà contare su un ritorvato Ignacio Pussetto . L'argentino entrato negli ultimi venti minuti di gara contro il Bologna, si è reso protagonista dell'assist per il gol di Beto. A partita in corso, l'ex Watford può essere devastante. Nel frattempo, l'attaccante è intervenuto ai microfoni di Udinese TV. Ecco le sue dichiarazioni .

Inizialmente, Pussetto ha parlato della sua condizione fisica ed anche del ruolo che predilige. ''Sono tornato a giocare dopo sei mesi di stop, mentre ne sono passati nove dal giorno dell’intervento al ginocchio. In alcuni momneti sento ancora un po’ di dolore, ma complessivamente sto meglio . Lavoro ogni giorno per migliorare. Il mister sta cercando di provare un altro modulo. Io mi trovo bene a giocare sia come prima punta che come attaccante esterno. Preferisco giocare da esterno , perché avendo un po’ più di campo di fronte e potendo dialogare con il terzino posso fare la differenza''.

L'argentino ha detto la sua sull'Atalanta, ma anche sulle partite precedenti, in cui l'Udinese avrebbe meritato qualcosa in più. ''Domenica a Bergamo sarà una partita difficile perchè affronteremo una squadra fisica. Vedremo come Gasperini gestirà i suoi giocatori dopo l'impegno in Champions League contro il Manchester United. Noi comunque vogliamo portare a casa punti importanti. In queste ultime gare, soprattutto quelle alla Dacia contro Fiorentina e Bologna, non siamo riusciti a fare il nostro gioco nel primo tempo, per poi migliorare moltissimo nella ripresa. Dobbiamo riuscire ad entrare subito in partita. Non possiamo più permetterci di regalare altri punti''.