Nella giornata di ieri tra i numerosi disastri, soltanto un profilo è riuscito a distaccarsi da tutti gli altri. Arthur Atta è stato l’unico in grado di mantenere un livello nettamente superiore rispetto a tutta l’Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Un faro nel buio: la partita di Arthur Atta
udinese
Notizie Udinese – Un faro nel buio: la partita di Arthur Atta
Tra le pessime prestazioni, Atta rimane l’unica speranza per i tifosi da cui ripartire per trovare una quadra
Inserito come braccetto di sinistra, pronto per diventare una mezz’ala, il francese prende posizione e salta l’uomo 8 volte su 10. Nel primo tempo di ieri era inarrestabile e Zortea ha avuto diversi problemi nel difenderlo.
Con l’avvio della seconda frazione, la speranza era far arrivare il pallone ad Atta per sperare in qualche cambio di inerzia della partita stessa. Chiaramente anche il francese ha subito il contraccolpo e ha mollato diversi centimetri sia in attacco che in difesa sebbene rimanga il giocatore con più kilometri percorsi della partita. Le ultime di mercato: Bomba rossonera: pronti 20 milioni per il centrale<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA