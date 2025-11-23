Notizie Udinese – Un faro nel buio: la partita di Arthur Atta

Nella giornata di ieri tra i numerosi disastri, soltanto un profilo è riuscito a distaccarsi da tutti gli altri. Arthur Atta è stato l’unico in grado di mantenere un livello nettamente superiore rispetto a tutta l’Udinese .

Inserito come braccetto di sinistra, pronto per diventare una mezz’ala, il francese prende posizione e salta l’uomo 8 volte su 10. Nel primo tempo di ieri era inarrestabile e Zortea ha avuto diversi problemi nel difenderlo.