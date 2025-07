Notizie Udinese – Fasce e centrocampo da ultimare! La situazione attuale

A centrocampo le certezze rimangono Jesper Karlstrom e Arthur Atta , che ha sorpreso per le sue prestazioni nell'intero torneo di Serie A. È un atleta che unisce talento e impegno, ma gli manca un po’ di determinazione in più quando si tratta di segnare. Dall'altra parte, lo svedese ha subito preso in mano la direzione del centrocampo, risultando il giocatore con più minuti in campo nella stagione precedente. Senza dubbio, questi due saranno i punti di riferimento da cui ripartire, con l’ex del Lech Poznan che continuerà a giocare come mediano e il francese che avrà un ruolo di mezz’ala, ma godrà di notevoli libertà negli inserimenti.

La domanda è: chi si affiancherà a loro? Le possibilità sono Sandi Lovric, Martin Payero e Jurgen Ekkelenkamp . Lo sloveno ha mostrato un rendimento discontinuo, mentre l’argentino ha avuto difficoltà a ritrovare la giusta condizione fisica a causa di infortuni ricorrenti e l’olandese ha dimostrato di essere a suo agio quando giocava sulla fascia. La sensazione è che Runjaic possa optare per Payero , dato che le sue caratteristiche si adattano bene allo stile di gioco dell’allenatore tedesco. Meno convincente è Oier Zarraga , che in queste ultime due stagioni ha deluso le aspettative.

Anche sulle fasce, la situazione rimane incerta. Il dubbio riguarda il lato destro, dove sia Kingsley Ehizibue che Rui Modesto hanno mostrato evidenti limiti difensivi: tuttavia, il portoghese ha chiuso la stagione con buone prestazioni, il che potrebbe far sì che necessiti ancora di un po' di tempo per interiorizzare completamente i principi di gioco del mister. L'olandese, tuttavia, ha maggiore esperienza, e ciò potrebbe rivelarsi cruciale per la decisione finale dell'allenatore. A sinistra, invece, i dubbi sono limitati. Hassane Kamara ha nettamente il sopravvento nelle gerarchie rispetto a Jordan Zemura, che è apparso ancora troppo timido e non ha convinto il club. Anche in questo caso, comunque, la società potrebbe decidere di intervenire per rinforzare le due fasce laterali secondo le aspettative.