Notizie Udinese – Febbraio di fuoco / Cioffi fissa l’obiettivo

Domani inizierà febbraio. In questo mese, l'Udinese dovrà affrontare quattro vere e proprie battaglie. Mister Gabriele Cioffi ha un obiettivo

L' Udinese , reduce da un inizio di anno abbastanza negativo, deve recuperare la migliore condizione possibile. I tanti casi di covid hanno inevitabilmente pesato moltissimo. A gennaio, i friulani hanno ottenuto due sconfitte ed un pareggio. Inoltre, è anche arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia. I tifosi, sperano che in questa sosta, il team abbia ricaricato le energie in vista del prosieguo del campionato. I prossimi match dei bianconeri saranno vere e proprie battaglie. Andiamo a vedere nel dettaglio il calendario di febbraio dell'Udinese.

I ragazzi di mister Gabriele Cioffi saranno subito chiamati ad un duro inizio. Il 6 febbraio, alla Dacia Arena, farà visita il Torino di mister Ivan Juric. Il club granata sembra aver trovato la quadra giusta. Infatti, nelle ultime otto partite è arrivata una sola sconfitta. Una settimana più tardi, il team friulano sarà impegnato nell'ostica trasferta di Verona . Al Bentegodi, l'Hellas fa paura: 20 punti conquistati in dodici partite. Da quando è arrivato Tudor, i veneti hanno perso solo con Atalanta e Salernitana, per quanto riguarda i match interni. Successivamente, il 20 febbraio è in programma la gara contro i ragazzi di mister Sarri , mentre il 27 ci sarà il match di San Siro contro i rossoneri . Inutile dire che si tratta di due partite difficilissime, in cui l'Udinese dovrà dare il 200%. Cioffi ha fissato l'obiettivo .

Abbiamo capito che Cioffi è un tecnico ambizioso che non si accontenta mai. Non a caso, l'allenatore bianconero vuole ottenere, come minimo, cinque punti nel mese di febbraio. Ciò significa che sarà fondamentale riuscire a strappare almeno una vittoria tra Torino e Verona per poi andare a giocare senza paura contro le due big. Missione difficile, ma non impossibile.