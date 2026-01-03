Le dichiarazioni di Da Cunha nel post partita con l'Udinese
Como-Udinese | Da Cunha: “Felici per i tre punti…” Le parole
Il centrocampista del Como ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro l'Udinese per 1 rete zero firmata da lui
“Oggi siamo davvero felici per aver guadagnato tre punti, e se riusciamo a segnare anche su rigore, è ancora più positivo. Non ci concentriamo sull'Europa, il nostro obiettivo è accumulare punti poiché ci sono ancora molte partite da giocare. L'allenatore ci incoraggia a credere nelle nostre capacità e credo che questa sia la cosa fondamentale. ”
