Appena conclusa la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una partita molto interessante, che vede il ritorno alla vittoria per i bianconeri.
Udinese-Lecce 3:2 | La direzione di Feliciani: la moviola del match
L'arbitro Feliciani è l'incaricato della direzione del match tra Udinese e Lecce, partita valida per l'ottava giornata di Serie A
Primo tempo—
33'- Giallo per Stulic, corretto per intervento in netto ritardo.
42'- Giallo per Davis, scelta saggia da parte del direttore di gara.
45+1 Giallo per Gaspar, che entra in netto ritardo e il direttore di gara non può fare altro che sanzionarlo.
Secondo tempo—
90'- Giallo per Buksa dopo che si toglie la maglia ed esulta per la prima volta con quelli che sono i suoi nuovi tifosi da qualche settimana.
