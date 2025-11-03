Udinese News – Felipe omaggia Galeone: le parole dell’ex difensore

La scomparsa di Galeone ha toccato profondamente tutti quelli che lo conoscevano e ne avevano stima. Tra questi figura anche Felipe Dal Bello , uno dei suoi giocatori a Udine . Sul suo profilo Instagram, il brasiliano ha pubblicato un messaggio in ricordo del mister: “Oggi il mondo del calcio perde un pezzo della sua essenza e il Friuli un frammento del suo cuore".

"Galeone non era solo un allenatore: era un vero uomo di campo, uno di quelli di un tempo passato, che ti guardava negli occhi e ti diceva le cose per come erano. Ci ha trasmesso il valore del rispetto, della disciplina e dell'orgoglio di indossare una maglia. Il suo modo di fare era inconfondibile: schietto, diretto, ma sempre genuino. Chi ha avuto il privilegio di essere guidato da lui, oggi sente di aver perso qualcosa di prezioso".