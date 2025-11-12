News Udinese – Fenucci si “sbilancia” in anticipo: le parole sui bianconeri

La gara tra Udinese e Bologna è molto lontana. Adesso le attenzioni del grande pubblico sono rivolte verso le nazionali ma per i membri delle rispettive società non esiste alcune sosta. Mentre Runjaic lavora e cerca di recuperare Kristensen e Miller , i rossoblu riposano ancora.

Il CEO del Bologna, Claudio Fenucci, ha dichiarato in un'intervista a Sky Sport: "Siamo coinvolti in quattro competizioni, le gare di Coppa Italia si giocheranno al nostro stadio, e parteciperemo per la prima volta alla Supercoppa Italiana. . . Se riflettiamo su quanto possiamo realizzare e su come mantenere viva l'energia che sta entusiasmandoci, ci allontaniamo dal presente, che è Udine, e sarei felice di avere una vittoria in quella partita, se possibile".