La gara tra Udinese e Bologna è molto lontana. Adesso le attenzioni del grande pubblico sono rivolte verso le nazionali ma per i membri delle rispettive società non esiste alcune sosta. Mentre Runjaic lavora e cerca di recuperare Kristensen e Miller, i rossoblu riposano ancora.
News Udinese – Fenucci si “sbilancia” in anticipo: le parole sui bianconeri
A molta distanza dal match contro l'Udinese, il CEO del Bologna ha rilasciato delle dichiarazioni sul pronostico della gara
Il CEO del Bologna, Claudio Fenucci, ha dichiarato in un'intervista a Sky Sport: "Siamo coinvolti in quattro competizioni, le gare di Coppa Italia si giocheranno al nostro stadio, e parteciperemo per la prima volta alla Supercoppa Italiana. . . Se riflettiamo su quanto possiamo realizzare e su come mantenere viva l'energia che sta entusiasmandoci, ci allontaniamo dal presente, che è Udine, e sarei felice di avere una vittoria in quella partita, se possibile".
Domani il Bologna si riunirà a Casteldebole per iniziare gli allenamenti in preparazione del match del 22 novembre contro l’Udinese. Le ultime di mercato: Barcellona e City su Atta? Tutta la verità <<<
