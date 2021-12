News Udinese – Si ferma il difensore / Le ultime sull’infortunio

Il giocatore è uscito malconcio dopo l'incontro di sabato. Le ultime sul suo infortunio e sul probabile stop. Ecco quando tornerà

Redazione

La squadra ha iniziato a pensare al prossimo incontro. L'occasione per tornare alla vittoria è troppo ghiotta e si potrebbe fare la differenza mettendosi al sicuro in classifica. Una sconfitta invece cambierebbe tutti i progetti fatti in questo inizio di campionato. Ora bisogna lavorare con grande tranquillità e testa, perché la squadra c'è e le prestazioni iniziano ad arrivare, manca solo il colpo grosso. I problemi però ci sono, continua a non essere al completo la rosa bianconera. Sono diversi gli infortuni che frenano i giocatori. L'ultimo si è fatto male proprio durante l'ultimo incontro di campionato, ecco di chi stiamo parlando. Lui vuole tornare subito, ma dovrà aspettare.

L'infortunio

Il giocatore al centro dell'articolo è il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. Quest'anno è stata la vera colonna portante della difesa bianconera, anche più del capitano Bram Nuytinck. Non aveva saltato ancora un minuto, si può parlare di un vero e proprio stakanovista del campionato italiano. Le sue capacità non sono in dubbio ed anzi, spesso fa la differenza. Da quando è arrivato nel capoluogo di provincia friulano, le sue prestazioni sono cresciute passo dopo passo. Ora la sua assenza si sente e non poco.

Il recupero

Proprio giovedì sera, contro la Lazio, il roccioso difensore centrale ha dovuto abbandonare il campo prima del tempo, lasciando la difesa senza il suo comandante nel momento più caldo del match. Ora si cerca in tutti i modi di recuperarlo il prima possibile, per fortuna gli accertamenti hanno escluso delle lesioni, ma semplicemente un'infiammazione. Sicuramente non ci sarà contro l'Empoli, ma già in vista del match successivo potrebbe essere recuperato, anche se non si vuole rischiare una ricaduta o un aggravamento della situazione.