Notizie Udinese – Chi si rivede! / Grande festa al Bruseschi

Dopo sei lunghi mesi, Ilija Nestorovski è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Novità anche per Perez e Success

Dopo l'importante punto ottenuto contro il Bologna, l' Udinese deve ritorvare la vittoria. Il successo manca dalla trasferta di La Spezia. E’ passato più di un mese. Veramente troppo. Tuttavia, domenica, i friulani saranno impegnati a Bergamo contro l' Atalanta . In più dovranno fare a meno dello squalificato Pereyra. Servirà un'impresa, ma i bianconeri non partiranno battuti. Nel frattempo, i ragazzi di Gotti stanno lavorando duramente in allenamento per prepararsi al meglio a questa sfida. Dal Bruseschi, questa mattina, è arrivata una notizia bellissima. Ecco quale.

Dopo più di sei lunghi, interminabili mesi, Ilija Nestorovski è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Il rientro in campo è sempre più vicino. Il macedone non gioca dal 21 aprile 2021. Qualche giorno dopo subì la rottura del crociato ed iniziò il calvario. Aggiornamenti anche sugli altri due infortunati: Nehuen Perez e Isaac Success. L'argentino ha svolto metà seduta insieme al gruppo, mentre successivamente ha ripreso l'allenamento personalizzato. Lo staff tecnico sta facendo di tutto per rimetterlo in forma per domenica. La sua convocazione rimane in dubbio. Niente da fare invece per l'ex attaccante del Watford. Anche oggi il nigeriano è rimasto in infermeria. Vediamo se riuscirà a recuperare per l'infrasettimanale contro il Verona. Al momento, è più plausibile vederlo conovcato domenica 31 ottobre contro i campioni d'Italia. Nel frattempo, vediamo la probabile formazione contro la Dea.