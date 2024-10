Verso Milan-Udinese | Chi al fianco di Morata: Okafor-Abraham? La scelta

Noah Okafor o Tammy Abraham? Questa è la vera domanda che si sta facendo in queste ore Paulo Fonseca prima della sfia con l'Udinese. Il mister ha avuto due settimane per valutarli e soprattutto potrebbe arrivare la panchina per l'inglese dopo le gesta e le decisioni di Firenze. Logicamente Okafor vuole giocarsi le sue chance anche dal primo minuto e non solo da subentrato.