Udinese – Fiato sospeso, le ultime sull’infortunio di Roberto Pereyra

L'Udinese è ufficialmente con il fiato sospeso, visto che uno dei suoi migliori giocatori sarà out per diverso tempo. Le ultime su Pereyra

L'Udinese è in stand-by. La squadra deve attendere delle conferme e delle novità riguardo l'infortunio di uno dei giocatori simbolo in questo periodo della stagione. Stiamo parlando di Roberto "El Tucu" Pereyra . La sua annata non è iniziata nel migliore dei modi, ma ora che stava prendendo fiducia è costretto ad arrestarsi: le ultime.

La speranza e l'idea è quella che non ci sia nulla di grave in questa situazione, ma è difficile fare delle previsioni sicure in questo momento. Proprio per questo motivo non si può fare altro che attendere i risultati dei test medici che arriveranno in mattinata.