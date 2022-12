News Udinese – Fiducia al baby Pafundi / Più minuti per mettersi in mostra

Il team friulano continua a lavorare in vista dei prossimi incontri sia amichevoli che di campionato. Nel frattempo ecco le ultime su Pafundi

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri della massima serie del calcio italiano e non solo. Proprio domani c'è in programma un'amichevole importante contro una squadra che è già stata affrontata nel corso del campionato e stiamo parlando del Lecce di Marco Baroni. Una partita che non lascerà prigionieri e in cui ci sarà la possibilità di sperimentare in vista della seconda parte di stagione. I friulani vorrebbero provare un giocatore molto interessante che gioca nelle giovanili, ma fa già parlar di se in tutte le parti d'Europa. Le ultime in vista della partita di domani pomeriggio.

Il protagonista dell'articolo è il baby Simone Pafundi. Il classe 2006 ha già esordito in nazionale, ma sta ancora cercando la sua grande opportunità in maglia friulana (anche se ha già esordito in Serie A nel corso della passata stagione). Nel corso di queste tre amichevoli ha dimostrato di avere delle ottime qualità, ma un errore contro il Bilbao è costato la sconfitta. Bisogna continuare a lavorare sodo, ma Sottil sa benissimo che non farlo giocare dopo un momento no sarebbe la scelta peggiore. Proprio per questo motivo, già domani ci aspettiamo diversi minuti sul campo da gioco per questo giovane talento.

Titolare? — Difficile, quasi impossibile possa partire dal primo minuto ma sicuramente nel corso della ripresa ci sarà dello spazio per lui e per mettere in mostra tutte le sue qualità. Pafundi è un futuro protagonista del nostro calcio e l'Udinese ha la fortuna di poterlo far crescere in casa, motivo per cui non ha nessuna intenzione di bruciare le tappe, nonostante il nome molto chiacchierato.