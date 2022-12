Notizie Udinese | Finalmente Becao! Il brasiliano di nuovo in gruppo

Il centrale carioca ha finalmente recuperato dall'infortunio ed è pronto a tornare a disposizione di Sottil per il 4 gennaio

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una squadra che non vede l'ora di dire la sua sul campo proprio come fatto nella prima parte di stagione. Le prossime ore saranno fondamentali per poter vedere dove si riesce ad arrivare. Per poter puntare a grandi traguardi c'è bisogno di tutta la rosa in una condizione fisica invidiabile, proprio ieri è rientrato sul campo da gioco il penultimo tassello che mancava alla formazione friulana.

Sorride Andrea Sottil in casa Udinese per la notizia arrivata in queste ore dall’infermeria. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport: Becao di nuovo in gruppo. È questo il regalo natalizio, ricevuto in anticipo di una settimana, che Andrea Sottil ha potuto… scartare ieri sui campi del centro sportivo Bruseschi. Il brasiliano ha smaltito i problemi muscolari che lo condizionavano da più di due mesi e si è allenato regolarmente assieme agli altri compagni di squadra per tutta la seduta.

Il ritorno di Becao — Oltre ad essere un leader, il centrale carioca è anche il perno della retroguardia, caduta in un periodo di smarrimento dopo l'infortunio di Rodrigo. Il numero 50 non scende in campo dal 16 ottobre quando – al 18’ del secondo tempo – fu costretto ad uscire a causa di un problema al flessore della gamba destra. Durante la sua assenza l’Udinese non è stata più in grado di vincere (2 sconfitte, con Torino e Napoli, 3 pareggi con Cremonese, Lecce e Spezia) e ha abbassato il suo rendimento in fase difensiva, subendo 7 reti in 5 gare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime novità sul mercato in uscita. Un giocatore nello specifico sta cercando di tornare ad essere importante per il team. Il punto sul futuro del difensore centrale Bram Nuytinck <<<