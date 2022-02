News Udinese – Finalmente ci siamo / Le ultime sul Tucu

Dopo circa due mesi e mezzo, Roberto Pereyra è pronto a scendere di nuovo in campo. Per l'ufficialità bisognerà aspettare la lista dei convocati

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per l'Udinese. Prima il match di Firenze rinviato a causa covid e successivamente tre sconfitte consecutive ed un pareggio. La vittoria manca dallo scorso 18 dicembre: 0-4 contro il Cagliari. Domani, il team friulano ha due obiettivi: conquistare i tre punti e riscattare il ko dell'andata. Tuttavia, non sarà semplice. Il Torino è in ottima forma. Nel frattempo, arrivano grandi novità riguardanti i tempi di recupero di Roberto Pereyra. Ecco le ultime news.

El Tucu Pereyra sta recuperando dalla lussazione di alto grado alla clavicola, rimediata nella partita di andata contro il Genoa, dopo un contrasto con Milan Badelj. I tempi di recupero previsti erano di circa due mesi e mezzo/tre. La tabella di marcia prevedeva un rientro nel match contro i biancocelesti, in programma il 20 febbraio. Tuttavia, l'argentino ha bruciato le tappe ed è pronto a rientrare già domani. Naturalmente, Cioffi non lo schiererà dal primo minuto, ma potrebbe rivelarsi un'arma da usare in corso d'opera. Per l'ufficialità bisognerà aspettare la lista dei convocati.

Per la seconda parte di stagione, servirà la migliore versione del Tucu. Prima dell'infortunio, il classe '91 stava rendendo leggermente al di sotto delle aspettative. Solamente due gol ed un assist in tredici partite. Dopo due mesi e mezzo lontano dal campo, ha voglia di tornare a rendersi protagonista ed aiutare i compagni. Senza di lui, l'Udinese ha perso tantissimo. Il brutto periodo è passato. Davanti a sè, il Tucu, ha tre mesi per mettersi in mostra. Con il ritorno di Pereyra, sarà uno tra Arslan e Makengo a lasciargli il posto. La sensazione è che il tecnico bianconero deciderà di volta in volta. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, Giampaolo Pozzo e Claudio Lotito avrebbero avviato una conversazione riguardante due portieri. Ecco di che cosa si tratta <<<