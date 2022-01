News Udinese – Finalmente titolare / Arriva la sua chance

Il giocatore bianconero continua il suo percorso di maturazione. Arrivato con pochissime aspettative, adesso ha una grande chance. Le ultime

L'Udinese non naviga nelle zone nobili della classifica, ma per il momento non si può dire che si trova in una situazione spiacevole. Per il momento la società bianconera ha collezionato 24 punti e si trova con sette lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima. L'obiettivo principale si avvicina e lo fa senza grossi patemi d'animo. Le ultime giornate sono state un po' sfortunate, tra infortuni, cessioni e il virus sono arrivate delle prestazioni poco convincenti. C'è comunque da dire che in questi incontri il team avrebbe comunque potuto fare molto poco, viste le tante assenze. Ora c'è una pausa in cui poter ricaricare le batterie e tra 14 giorni essere pronti per scendere in campo e fare la differenza. Andiamo a vedere le ultime.