Notizie Udinese – Il nuovo 11 di mister Gotti dopo la fine del mercato

Con il calciomercato ormai in chiusura, andiamo a vedere quale potrebbe essere il nuovo 11 di mister Gotti

Redazione

Dopo diverse stagioni non enusiasmanti, l'Udinese vuole tornare a far emozionare i propri tifosi. L'obiettivo di quest'anno è quello di terminare nella metà sinistra della classifica. L'inizio di campionato fa ben sperare. I friulani hanno prima pareggiato contro la Vecchia Singora e poi vinto con Il Venezia: quattro punti conquistati su sei disponibili. Ci sono stati esordi peggiori. Inoltre, in questi ultimi giorni di mercato, la società ha acquistato ulteriori rinforzi. Nehuen Perez e Isaac Success sono già stati ufficializzati. Presto sarà il turno di Brandon Soppy. Attenzione, poi, a qualche colpo last minute. Andiamo a vedere, allora, quale potrebbe essere il nuovo unidici titolare di Luca Gotti.

Porta e difesa

Come visto nelle prime due giornate, il modulo è una solida certezza. Gotti continuerà con il 3-5-2, non ci sono dubbi. La porta sarà affidata a Marco Silvestri, scelto dalla società come erede di Musso. Soprattutto contro il Venezia, il classe '91 ha mostrato affidabilità ed esperienza. In difesa potrebbe esserci la prima sorpresa. A rischiare il posto è Rodrigo Becao. Dall'Atletico Madrid è arrivato un altro difensore mancino, ovvero Nehuen Perez. L'argentino, però, sembra avere un grande talento. Anche se in prestito, Gotti potrebbe decidere di affidarsi a lui. Salvo soprese di mercato, Nuytinck e Samir completeranno il terzetto. Ma vediamo il resto della formazione.

Centrocampo ed attacco

La fascia destra ha un solo padrone: Nahuel Molina. Brandon Soppy sarà il sostituto. A sinistra invece, ballottaggio apertissimo tra Stryger Larsen ed Udogie. Il danese sembra destinato alla permanenza. Si giocherà il posto con l'ex Verona. Per quanto riguarda il centrocampo, Gotti punterà molto sia su Walace che su Makengo. Tuttavia, nelle prime due gare, il migliore è stato Arslan. Sarà difficile fare a meno di lui. Senza fretta, verrà inserito anche il giovane Samardzic. Come seconda punta non ci sono dubbi: giocherà Pereyra. Al momento, l'attaccante titolare sembra essere Nacho Pussetto. Success ed Okaka le alternative. Infine, non dimentichiamoci di Gerard Deulofeu. Sarà lui la vera arma in più dei friulani in questa stagione. Nel frattempo, Marino ha lanciato una bomba. Ecco le sue parole <<<