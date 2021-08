News Udinese – Finisce il ritiro in Austria. Il punto della situazione

Andiamo a vedere come è andata la ripresa degli allenamenti in quel di Udine e chi si aggregherà tra pochissimo al gruppo

Dopo il match amichevole contro il Lens , che non è andato nel migliore dei modi. La squadra bianconera è tornata in patria per iniziare l'ultimo stit di preparazione alla nuova stagione . Nella giornata di ieri è andato in scena il primo allenamento sui campi del centro sportivo Bruseschi . La squadra sta ritrovando tutti i componenti e cercando in tutti i modi di preparare al meglio il prossimo impegno ufficiale. Andiamo a vedere come è andata la ripresa degli allenamenti in quel di Udine e chi si aggregherà tra pochissimo al gruppo .

La squadra ha ricominciato in maniera abbastanza soft. Martedì sui campi di Udine è andata in onda un allenamento pomeridiano. Stanno per aggiungersi gli ultimi due nazionali. Parliamo di Stryger Larsen e Nahuel Molina, impegnati rispettivamente agli Europei e in Copa America. I giocatori dovrebbero unirsi alla squadra proprio oggi. Nell'allenamento di ieri, il lavoro si è diviso in più parti. La prima ha visto il team impegnato con del lavoro atletico. Nella seconda parte, i bianconeri hanno eseguito una partitella a campo ridotto. Il mister Luca Gotti ha rinnovato l'appuntamento con il team per una doppia seduta domani. Un allenamento è fissato per le 10 e il secondo per le 17 e 30. Scopri assieme a noi chi sarà il prossimo avversario del club friulano.