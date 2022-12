Notizie Udinese | Finisce l’incubo: Pablo Marì convocato contro il Lione

L'incubo pare essere giunto al termine. Pablo Marì è pronto a tornare a calcare un campo da calcio. Buone notizie quindi per Palladino, che può riabbracciare il centrale che era stato tra le vittime dell'aggressione al centro commerciale di Assago lo scorso 27 ottobre. Dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo la sorsa settimana, lo spagnolo ha svolto parte dell'allenamento con i compagni di squadra anche nella giornata di ieri. Pablo Marì era stato accoltellato alla schiena e operato all'ospedale Niguarda per la saturazione dei muscoli. Lo stop previsto era di circa 3 mesi , ma il recupero è stato più veloce di quanto sperato.

In vista dell'amichevole di oggi contro l' Olympique Lione , il Monza ha convocato anche Pablo Marì . Il percorso di recupero del difensore procede bene e già oggi potrebbe rimettere piede in campo dopo i gravi fatti di cronaca che lo hanno suo malgrado visto protagonista. Assenti, invece, i calciatori che stanno prendendo parte allo stage azzurro a Coverciano, ovvero Colpani, Birindelli, Ranocchia e Vignato.

I fatti del 27 ottobre

I fatti risalgono, come detto, allo scorso 27 ottobre. Era un giovedì sera quando un uomo di 46 anni, con gravi disturbi psichici, ha aggredito con un coltello sei persone in un centro commerciale in Via Milanofiori, a pochi passi dal Forum di Assago. Il bilancio è stato di un morto (un 47enne di origini boliviane, dipendente del supermercato del centro) e cinque feriti, tra cui Pablo Marì, aggredito alle spalle mentre si trovava con lì con la moglie e il figlio. L'aggressore era stato fermato da Massimo Tarantino, ex calciatore dell'Inter. Nel frattempo non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera, o meglio sul mercato della squadra del Friuli Venezia Giulia. Ecco le ultime su Lazar Samardzic <<<