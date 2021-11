Notizie Udinese – Finisce la sosta per le nazionali / Il punto della situazione

I giocatori impegnati con le rispettive nazionali hanno finito il loro percorso. Ora torneranno tutti ad Udine per preparare il match

Jens Stryger Larsen ha giocato una delle due partite della sua nazionale, mentre una l'ha passata in tribuna, anche perché la nazionale danese aveva già largamente conquistato la qualificazione. Nel primo incontro invece ha agito da difensore centrale ed ha sorpreso tutti. Grazie alla sua duttilità (conosciuta dai più ad Udine) si riesce a rendere indispensabile anche in un contesto internazionale. Ha bisogno però di trovare un accordo con l'Udinese, perché non può permettersi che la situazione vista contro il Sassuolo si verifichi ancora. Il rischi è quello di perdere la convocazione per i mondiali in Qatar del 2022. Ora vediamo come si è comportato anche l'altro esterno.