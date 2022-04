Udinese – Concluse visite mediche di Pereyra / Le condizioni dell’argentino

Il talento argentino non è al meglio dopo l'infortunio riscontrato in quel di Udine domenica scorsa. Ecco le sue condizioni

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. La squadra sa che non può calare di concentrazione e deve mantenere le attenzioni il più alto possibile. Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo e proprio la società friulana che arriverà al match con la Salernitana con il vento in poppa. Sono ben tre le vittorie registrate nell'ultimo periodo, un bottino di tutto rispetto per una squadra che fino a qualche mese fa non riusciva a trovare la quadra. Proprio durante l'ultimo incontro un titolarissimo del team ha registrato un problema fisico. Ecco le sue condizioni in vista dei prossimi incontri.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è un centrocampista, definibile anche come fantasista, che fino ad oggi ha fatto la differenza sotto tutti i punti di vista. Con lui in campo la squadra cambia totalmente volto e riesce a giocare un calcio di tutto rispetto. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando del Tucu Pereyra che proprio contro l'Empoli è stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo. Proprio oggi si è sottoposto ai test medici di rito per verificare l'entità dei problemi riscontrati. La situazione è meno difficile del previsto. C'è già la data del possibile rientro.

L'infortunio

Fortunatamente per l'ex Watford i problemi non dovrebbero essere gravi dato che sono state escluse delle possibili lesioni e di conseguenza salterà il match con la Salernitana solo a scopo precauzionale. Già contro il Bologna potrebbe tornare sul campo da gioco per fare la differenza e deliziare tutti i tifosi friulani con le sue giocate. Intanto bisogna trovare un sostituto per il match di domani pomeriggio. Al momento il ballottaggio è apertissimo tra due contendenti, ma in vantaggio sembra esserci Lazar Samardzic che non vede l'ora di poter scendere in campo e fare la differenza. Proprio il talento tedesco si è aperto in un'intervista rilasciata stamane. Ecco a chi si ispira il baby fenomeno <<<