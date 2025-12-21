mondoudinese udinese news udinese Fiorentina 5-1 Udinese | Giusto il rosso per Okoye? La moviola del match

udinese

Fiorentina 5-1 Udinese | Giusto il rosso per Okoye? La moviola del match

Fiorentina 5-1 Udinese | Giusto il rosso per Okoye? La moviola del match - immagine 1
La Fiorentina si avvicina a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato, ma soprattutto si gode la sua prima vittoria in campionato
Lorenzo Focolari Redattore 

L'Udinese fallisce il suo salto di qualità che la squadra voleva fare, questa era l'occasione perfetta per poter far capire di essere una società solida e soprattutto che poteva ambire a qualcosa in più di un campionato tranquillo. Intanto andiamo con la moviola, ecco l'analisi di tutti i casi più scottanti.

PRIMO TEMPO

—  

2' - Match appena iniziato, ma Maduka Okoye travolge Moise Kean. La decisione per il direttore di gara è chiara: cartellino rosso. Una scelta corretta, visto che il fallo è a dir poco netto e soprattutto impedisce la rete o meglio una chiara occasione da gol al bomber viola.

Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Fiorentina-Udinese <<<

Leggi anche
Fiorentina-Udinese 5:1 | Okoye porta a fondo i friulani: le pagelle
Udinese-Fiorentina | Zanoli: “Deve essere un inizio deciso…” Le parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA