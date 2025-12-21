Fiorentina 5-1 Udinese | Giusto il rosso per Okoye? La moviola del match

L'Udinese fallisce il suo salto di qualità che la squadra voleva fare, questa era l'occasione perfetta per poter far capire di essere una società solida e soprattutto che poteva ambire a qualcosa in più di un campionato tranquillo . Intanto andiamo con la moviola, ecco l'analisi di tutti i casi più scottanti.

PRIMO TEMPO

2' - Match appena iniziato, ma Maduka Okoye travolge Moise Kean. La decisione per il direttore di gara è chiara: cartellino rosso. Una scelta corretta, visto che il fallo è a dir poco netto e soprattutto impedisce la rete o meglio una chiara occasione da gol al bomber viola.