L'Udinese fallisce il suo salto di qualità che la squadra voleva fare, questa era l'occasione perfetta per poter far capire di essere una società solida e soprattutto che poteva ambire a qualcosa in più di un campionato tranquillo. Intanto andiamo con la moviola, ecco l'analisi di tutti i casi più scottanti.
Fiorentina 5-1 Udinese | Giusto il rosso per Okoye? La moviola del match
La Fiorentina si avvicina a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato, ma soprattutto si gode la sua prima vittoria in campionato
PRIMO TEMPO—
2' - Match appena iniziato, ma Maduka Okoye travolge Moise Kean. La decisione per il direttore di gara è chiara: cartellino rosso. Una scelta corretta, visto che il fallo è a dir poco netto e soprattutto impedisce la rete o meglio una chiara occasione da gol al bomber viola.
