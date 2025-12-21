Fiorentina 5-1 Udinese | Okoye e difesa da horror: il top e flop del match

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e la Fiorentina di Paolo Vanoli. Una sfida ampiamente decisa nel corso dei primi minuti, quando il club friulano si è trovato senza il suo estremo difensore per via di un'espulsione corretta. Passiamo al top ed al flop .

IL FLOP

La giocata di Maduka Okoye più che da flop è da horror, visto che decide in maniera anticipata una sfida molto complessa contro una squadra che si era mostrata più che abbordabile. Non solo il calciatore nigeriano, ma anche tutta la difesa e l'impianto difensivo. L'uscita di Christian Kabasele ha fatto notare tutte le lacune di uno schieramento a quattro in difesa che non è nelle corde della società bianconera. Tra i peggiori sicuramente l'autore del gol, Oumar Solet, dal punto di vista difensivo a dir poco supponente. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti. Le pagelle di Fiorentina-Udinese <<<