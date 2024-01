Verso Fiorentina-Udinese / Le probabili formazioni: così in campo

L'Udinese deve cancellare il prima possibile la sconfitta subita contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Proprio per questo motivo la squadra si è già rimessa al lavoro in vista dei prossimi incontri di campionato. Adesso, però, si inizia ad intravedere la probabile formazione per la sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina.