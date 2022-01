Fiorentina – Udinese / Le probabili formazioni: “Emergenza totale”

La squadra bianconera si appresta all'inizio del girone di ritorno. Il team sta attraversando un periodo difficilissimo. Ecco la formazione

Tra infortuni, cessioni e Covid, la rosa bianconera è seriamente ridotta al lumicino . Una situazione tutt'altro che piacevole ed anzi anche abbastanza difficile da interpretare. Bisogna fare il possibile per poter arginare i danni in vista della partita di domani sera che vedrà opporsi i bianconeri ai viola. Un match che già con le due rose al completo sembrava veramente difficile e che ora rischia di diventare una vera e propria mission impossible. Intanto non perdiamoci d'animo ed andiamo a vedere quali potranno essere le scelte (costrette) che farà il tecnico bianconero Gabriele Cioffi. Una situazione difficilissima da interpretare, ma bisogna comunque fare il possibile per onorare la maglia ed i tifosi .

Il problema più grosso è quello che riguarda la fascia sinistra, al momento, tutti e tre i giocatori che possono occupare quel ruolo sono fuori. Udogie e Zeegelaar per il virus, Jens Stryger Larsen per motivi personali. Si potrebbe provare a trovare un accordo almeno con il danese per poter porre fine a questa emergenza, sennò scenderà in campo Lazar Samardzic sull'esterno. Sicuramente un ruolo che non ha mai interpretato e che sotto gli attacchi del duo Callejon - Ikoné (pronta una staffetta tra i due) potrebbe diventare la vera e propria chiave del match.