La Fiorentina e l'Udinese si sono date battaglia sul campo da gioco. Ecco le dichiarazioni del coach alla fine dei novanta minuti.
mondoudinese udinese news udinese Fiorentina 5-1 Udinese | Runjaic: “Bisogna dimenticare questo match”
udinese
Fiorentina 5-1 Udinese | Runjaic: “Bisogna dimenticare questo match”
La Fiorentina e l'Udinese si sono date battaglia sul campo da gioco. Ecco le dichiarazioni del coach alla fine dei novanta minuti
Peggior prestazione della squadra?—
"Sono davvero arrabbiato e in disappunto, visto che abbiamo perso un calciatore molto presto ma in realtà il vero problema è aver concesso questo 5-1".
Come si spiega la differenza tra i due match (riferimento al Napoli)?—
"Non sono partite paragonabili, visto che abbiamo ricevuto un cartellino rosso e dopo pochi minuti ci siamo anche trovati una rete sotto. L'obiettivo è quello di dimenticare questa partita il prima possibile".
Manca continuità da parte di calciatori chiave?—
"Può essere una visione della sfida, ma logicamente un problema è stato anche che abbiamo commesso troppi errori e di conseguenza ora dobbiamo portare via ogni emozione negativa e iniziare il focus sul prossimo incontro con la Lazio".
Restando sulla sfida, ecco tutti i voti assegnati alla fine del match. Le pagelle di Fiorentina-Udinese <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA