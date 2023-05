Fiorentina-Udinese / Le formazioni ufficiali: viola turnover completo

L'Udinese è pronta per un incontro che vale davvero moltissimo alla corsa per l'ottavo posto. Il team che bisognerà affrontare e battere questo pomeriggio è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una squadra che sta giocando una stagione di primissimo livello, ma che sembra essere arrivata agli appuntamenti importanti con la spia della riserva accesa. Adesso non possiamo fare altro che concentrarci sul fischio d'inizio e soprattutto sulle scelte da parte dei due tecnici. Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro tra la Fiorentina e l'Udinese di Andrea Sottil. Non mancano le sorprese, né da una parte né dall'altra.

Le scelte dei due mister

La coppa ha sicuramente debilitato questa Fiorentina di energie sia fisiche che mentali ed infatti la squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo con una rosa completamente rimaneggiata. Oggi Vincenzo Italiano ha dato il via libera a tutte le seconde linee tranne per qualche eccezione sul campo da gioco che equivalgono ai due centrali schierati. Nikola Milenkovic ed Igor sono i due giocatori che maggiormente rientrano nelle idee del mister ex Spezia. Per il resto la rosa è completamente diversa rispetto a quella che ha messo in campo negli incontri più importanti. Andrea Sottil non se la passa nel migliore dei modi, visto che anche oggi dovrà fare a meno di Destiny Udogie e bomber Beto. Sarà una sfida davvero importante, ma con due squadre che sono irrimediabilmente rimaneggiate. Bisogna dare tutto in campo, visto che la lotta all'ottavo posto è davvero apertissima. Ecco le parole di Sottil in conferenza stampa <<<