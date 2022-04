Notizie Udinese – A Firenze senza il bomber? / Già pronto il sostituto

Il team bianconero è pronto per il prossimo incontro di campionato. La squadra dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori simbolo

Il team bianconero si prepara all'ennesima trasferta di questo campionato. Nemmeno il tempo di assimilare il pareggio di ieri pomeriggio con il Bologna allo stadio Dall'Ara che la squadra di Gabriele Cioffi deve rimettersi all'opera. Si inizia a lavorare in vista del prossimo incontro, si scenderà in campo mercoledì nel pomeriggio e l'avversario sarà tutt'altro che semplice da affrontare. Stiamo parlando della Fiorentina di Vincenzo Italiano, una squadra compatta e che sa il fatto suo, visto che sta lottando per un posto nella prossima Europa League. Sicuramente l'Udinese dovrà fare a meno di qualche pezzo pregiato, dato che ci sono dei giocatori non ancora al meglio. I sostituti sono già pronti per scendere in campo e non deludere.