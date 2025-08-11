Udinese – Miller affare fatto ! La firma e le visite mediche

La società bianconera ha chiuso con successo l’operazione per Miller: in attesa della firma e delle visite mediche

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, Lennon Miller è previsto entro poche ore in Italia per sottoporsi alle visite mediche. Una volta concluse positivamente, il calciatore diventerà ufficialmente un nuovo membro dell'Udinese. Il Motherwell, che detiene i diritti sul giocatore, incasserà una somma superiore ai 5 milioni di euro, rendendo questo trasferimento il più costoso nella storia del club.

Nel mese di gennaio scorso, l'Udinese aveva già manifestato interesse per il centrocampista scozzese, ma l’offerta di 2. 5 milioni di sterline era stata respinta. La squadra friulana è riuscita a superare altri club interessati, tra cui il Bologna, per assicurarsi il talento classe 2006.