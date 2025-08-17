Pare quasi certo: l’Udinese è sul punto di ingaggiare un nuovo attaccante, Walid Cheddira. Secondo quanto riporta il Corriere dello sport, un nuovo acquisto in attacco per l’Udinese. I friulani hanno raggiunto un accordo con il Napoli per Walid Cheddira (27) utilizzando un prestito oneroso che prevede il riscatto, per un totale di 4 milioni di euro.
Udinese News – Fissate le visite mediche per Cheddira! Il punto
In attesa dell’ufficialità da definire, la dirigenza bianconera ha gia stabilito quando Cheddira effettuerà le visite mediche
L'interesse mostrato nei giorni scorsi verso il giocatore ha avuto esito positivo, e anche tra le due squadre è stato trovato un intesa soddisfacente.
Nelle prossime ore, sono previste anche le visite mediche per la punta marocchina prima della firma del contratto. Le ultime di mercato: Pozzo SHOW! Doppio colpo dai Campioni d’Italia<<<
