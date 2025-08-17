mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Fissate le visite mediche per Cheddira! Il punto

In attesa dell’ufficialità da definire, la dirigenza bianconera ha gia stabilito quando Cheddira effettuerà le visite mediche
Pare quasi certo: l’Udinese è sul punto di ingaggiare un nuovo attaccante, Walid Cheddira. Secondo quanto riporta il Corriere dello sport, un nuovo acquisto in attacco per l’Udinese. I friulani hanno raggiunto un accordo con il Napoli per Walid Cheddira (27) utilizzando un prestito oneroso che prevede il riscatto, per un totale di 4 milioni di euro.

L'interesse mostrato nei giorni scorsi verso il giocatore ha avuto esito positivo, e anche tra le due squadre è stato trovato un intesa soddisfacente.

Nelle prossime ore, sono previste anche le visite mediche per la punta marocchina prima della firma del contratto.

