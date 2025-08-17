Udinese News – Fissate le visite mediche per Cheddira! Il punto

Pare quasi certo: l’Udinese è sul punto di ingaggiare un nuovo attaccante, Walid Cheddira . Secondo quanto riporta il Corriere dello sport, un nuovo acquisto in attacco per l’Udinese . I friulani hanno raggiunto un accordo con il Napoli per Walid Cheddira (27) utilizzando un prestito oneroso che prevede il riscatto, per un totale di 4 milioni di euro.

L'interesse mostrato nei giorni scorsi verso il giocatore ha avuto esito positivo, e anche tra le due squadre è stato trovato un intesa soddisfacente.