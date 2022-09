Udinese-Sassuolo / Il focus sul migliore in campo: altra prova straripante

Il team bianconero continua a vincere ed incanalare diversi risultati utili di fila. Al momento siamo al quinto match senza sconfitta, ma soprattutto alla quarta vittoria in fila. Le avversarie battute in questo filotto sono anche di un livello molto interessante, stiamo parlando di Monza, Fiorentina, Roma ed infine Sassuolo. A differenza dei match precedenti, però, contro i neroverdi la partita è stata più complicata del previsto. Solo nel finale si è riusciti a ribaltare il match e di conseguenza portarsi a casa i tre punti. Tra tutti i componenti del team, c'è uno che ha fatto la differenza in lungo ed in largo. Entrato dalla panchina ed è stato infermabile sin da subito: l'MVP del match si chiama Beto .

Il talento portoghese entra nella seconda metà della seconda frazione, proprio quando c'è bisogno di riempire l'area e cercare in tutti i modi il pareggio. Con un Sassuolo schiacciato (perché in inferiorità numerica) la squadra non ha potuto fare altro che ammassarsi verso la metà campo neroverde e queste sono le condizioni perfette per un rapace dell'area come il centravanti ex Portimonense. In pochissimo tempo riesce a trovare il gol del pareggio, grazie ad un gran cross di capitan Pereyra. La palla arriva nell'area piccola e lui svetta su tutti, sbattendo la palla in rete.