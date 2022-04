Udinese / Focus sul migliore in campo! Per Cioffi lui è imprescindibile

Nella giornata di ieri a Venezia i bianconeri hanno dato un'ulteriore prova della loro crescita. Grazie a lui possono ancora sognare...

Redazione

Nella 32esima giornata di Serie A l'Udinese di mister Cioffi spezza il tabù e vince per 2 a 1 a Venezia. 3 punti fondamentali per i bianconeri che si lanciano al 12esimo posto in classifica con 36 punti ( il Bologna a 34 deve ancora giocare). Oltre ad essere la seconda vittoria consecutiva è un enorme passo in avanti verso quota 40, ovvero la salvezza aritmetica. L'Udinese ha mostrato una buona solidità difensiva con pochi tiri concessi ai lagunari, ma soprattutto ha fatto vedere in diverse occasioni che là davanti è molto pericolosa. Ma per fare ciò Gabriele Cioffi ha dovuto schierare in campo un giocatore imprescindibile per il suo gioco...

Il migliore in campo

È stato fermo nell'ultima partita per un problema muscolare ma ieri la suo rientro in campo ha dimostrato di essere il trascinatore della gara. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è stato schierato fin dal primo minuto e anche se ci ha messo un po' a carburare poi ha preso per mano i suoi compagni e li ha portati alla vittoria grazie anche al rigore trasformato nel primo tempo. È vero che Cioffi lo sostituisce al 68esimo per Success ma semplicemente perché il 10 bianconero aveva dato tutto e non bisogna rischiarlo visto gli innumerevoli impegni nel breve futuro.

La sua prestazione

Fino alla mezz'ora Gerard non si fa vedere molto, ma poi scatta qualcosa in lui. Al 30esimo è dai suoi piedi che parte l'azione che porta al colpo di testa di Udogie e solo pochi minuti dopo è sempre lui che con una grande discesa si procura il rigore. Lo spagnolo entra bene in area e si avvicina allo specchio quando Cuisance lo abbatte. Gerard dal dischetto è una sentenza, portiere da una parte e palla dall'altra. Con il gol realizzato arriva anche lui in doppia cifra, ma oltre alle statistiche il gol è importante perché da quel momento in poi i bianconeri prendono coraggio. L'approccio al secondo tempo, grazie alla rete dello spagnolo, è uno dei migliori tanto che sfiorano anche il doppio vantaggio. Molto stanco a 20 minuti dalla fine lascia il campo per fare entrare Isaac Success. Il talento dello spagnolo è indiscutibile e ieri è tornato a splendere. Ma non finisce qui. Se vi siete persi le pagelle del match non c'è problema! Ecco tutti i voti assegnati dalla nostra www. <<<