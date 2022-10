Udinese-Monza | Il focus sul migliore in campo: prima doppietta per Perez

Il bianconero ha messo ha segno la sua prima doppietta in carriera. Purtroppo non è bastata agli uomini di Sottil per passare

Redazione

Il team bianconero deve mettere alle spalle la prima vera delusione stagionale. Gli uomini di Sottil devono essere bravi a non staccare la spina e trasformare in energia positiva la sconfitta di ieri sera. Il calendario ora recita Torino, avversario ostico e in cerca di risultati dopo la sconfitta nel derby. Ieri contro i brianzoli di Palladino è emersa un po'di stanchezza e la consapevolezza che le riserve devono ancora ingranare i meccanismi del tecnico piemontese. Sono stati diversi i giocatori che hanno sorpreso, ma solo uno è riuscito, per un momento, a cambiare totalmente l'incontro. Ecco il focus sul migliore in campo.

Dopo aver firmato il pareggio d'oro contro l'Atalanta, ieri è stata ancora la serata magica di Nehuen Perez. La sconfitta finale lo ha privato della gioia della vittoria, ma il nuovo ruolo del centrale argentino può far sorridere Sottil. Perez ora è chiamato a portarsi in avanti più spesso, così da poter sfruttare i suoi centimetri in area di rigore. Fino a ieri in carriera aveva messo a segno solo due gol, mentre al Monza ne ha rifilati due in 19 minuti. Mica male.

La partita di Nehuen Perez

In un'Udinese rimaneggiata dal turnover, il centrale argentino nel primo tempo non parte benissimo, così come tutta la squadra. Troppo compassato e lento in anticipo. La posizione iniziale di Valoti non gli dà punti di riferimento e lui fa fatica a prendergli le misure. Poi nella ripresa si trasforma. I bianconeri alzano il baricentro e lui torna quello di questo avvio di stagione. Abile in chiusura e letale sotto porta. Questo suo nuovo ruolo da "difensore gasperiniano" porta i suoi frutti: prima doppietta in carriera e terzo gol stagionale che significa record personale. Intanto Scaloni si sfrega le mani in ottica Mondiale. Adesso la squadra non vede l'ora di continuare a lavorare in vista del prossimo incontro, soprattutto per poter cancellare questa prestazione. Nel frattempo non perdere tutti i voti assegnati stasera. Ecco le pagelle di Udinese-Monza <<<