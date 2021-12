Notizie Udinese – Focus sul migliore in campo: ”E’ una forza della natura”

Il talento bianconero si sta superando negli ultimi incontri, prendendosi complimenti e palcoscenico. Il focus su un super protagonista. Ecco chi è

Redazione

Ieri, l'Udinese è scesa in campo contro la capolista. Le due squadre venivano da momenti molto diversi. Tuttavia, in campo questa differenza non si è vista. Il cambio di allenatore ha dato una spinta in più al team bianconero. Purtroppo però, la vittoria continua ad essere un tabù. L'ultimo successo dei friulani risale allo scorso sette novembre: 3-2 contro il Sassuolo, grazie al gol decisivo di bomber Beto. Il portoghese è stato protagonista anche ieri sera. Ecco il focus sul migliore in campo.

MVP

Innanzitutto, c'è da dire che contro i rossoneri, l'intera squadra ha fornito un'ottima prestazione. Il migliore, però, è stato Beto. Come sempre, il classe '98 ha lottato con i difensori avversari per tutti i novanta minuti. In particolare, ieri, è riuscito a mettere in difficoltà varie volte giocatori del calibro di Tomori e Romagnoli. Ormai non ci meravigliamo neanche più. L'ex Portimonense è un attaccante con qualità evidenti. Riesce ad unire la velocità alla potenza ed allo strapotere fisico. Quando parte in contropiede diventa letteralmente infermabile. Inoltre, lotta, si sacrifica e fa salire la squadra. E’ un giocatore completo. Naturalmente, deve ancora migliorare, ma ha tutto per sfondare. Andiamo a ricostruire l'azione del suo gol.

Il gol

Il vantaggio è arrivato intorno al minuto 17. Arslan anticipa Bakayoko a centrocampo e lancia subito in profnidtà per Beto. Il portoghese mette il turbo ed in due secondi si trova a tu per tu con Maignan. Il portiere riesce a parare la prima conclusione, ma un rimpallo favorisce la punta che a porta vuota non sbaglia. Settimo gol in quindici presenza per il ventitreenne. Nel secondo tempo, avrebbe potuto realizzare anche l'ottavo, ma la sua conclusione è terminata fuori di poco. Ci proverà contro il Cagliari. Nel frattempo, andiamo a vedere le pagelle stilate dalla nostra www. Ecco tutti i voti <<<