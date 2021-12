Udinese – Il top e il flop della diciassettesima giornata di campionato

La squadra bianconera ha iniziato il suo nuovo percorso. Tutti sono concentrati nel tornare in alto. Ecco il top e il flop del match

Si è conclusa la diciassettesima giornata di campionato per il team bianconero. Una partita che sicuramente segnerà la svolta sul lungo periodo. Stiamo parlando del primo match sulla panchina dell'Udinese per Gabriele Cioffi. L'avversario era uno di più difficili in circolazione, stiamo parlando dei rossoneri che comandano la classifica. Il mister ha letto in maniera perfetta il match, mettendo in difficoltà i rossoneri per tutta la durata del match. Solo alla fine, al primo tiro in porta, la squadra guidata da Stefano Pioli ha trovato il pareggio. Nel frattempo non perdiamo il top ed il flop dell'incontro. Oggi vanno premiati (quasi) tutti.

Il top

Strano, è da tanto che il premio come migliore in campo non gli viene assegnato. Sapete di chi stiamo parlando? Proprio lui, Norberto Gomes Betuncal anche detto, semplicemente, Beto. Il centravanti portoghese sta facendo la differenza e trasportando alla salvezza la squadra bianconera. Anche oggi si sbatte e il suo misto tra fisicità e velocità ha portato al gol, il terzo nelle ultime tre partite. Se continua in questa maniera non si sa per quanto tempo rimarrà ancora in bianconero. Un talento a dir poco disarmante che potrebbe diventare un vero e proprio bomber a livello internazionale. Ha tutto per sfondare.

Il flop

Oggi fino al novantaduesimo era impossibile dire un giocatore che ha deluso le aspettative. Tutti si erano comportati al meglio ed avevano fatto abbastanza per poter portare a casa un risultato storico sui rossoneri. Poi in due minuti, ben due giocatori hanno deluso, il primo è Silvestri, che non è mai stato chiamato in causa e alla prima occasione subisce il gol del pareggio rivelandosi non impeccabile. Il secondo è l'attaccante Isaac Success, in soli cinque minuti riesce a farsi espellere, con un errore di una cattiveria imperdonabile. Ha sicuramente esagerato.