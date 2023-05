Udinese – Il focus sul migliore in campo: portiere da nazionale

L'Udinese viaggia verso la fine dell'anno. Ieri è arrivata una sconfitta contro i biancocelesti di Sarri. Ecco il punto sul top in campo

Ieri si è scesi in campo per una partita molto importante contro i biancocelesti in lotta per un piazzamento nella prossima Champions League. L'Udinese è stata molto brava nel cercare di mettere il bastone tra le ruote alla squadra avversaria (soprattutto nella prima frazione) ma il tutto non è bastato per portare a casa i tre punti finali. Il team della capitale è riuscito ad imporsi, ma non senza le polemiche finali. Molto probabilmente un rigore generoso che poteva anche non essere fischiato e che ha scatenato l'ira della dirigenza, ma anche di tutti i tifosi bianconeri. Ecco intanto chi è stato il miglior giocatore sul campo da gioco proprio nei novanta minuti di ieri sera.

Senza ombra di dubbio ha salvato il risultato da un passivo che poteva essere maggiore. Le sue parate sono state fondamentali e stiamo parlando di un portiere che è in grado di poter lottare anche per palcoscenici più importanti. Stiamo parlando di Marco Silvestriche dopo le grandi giocate di ieri sera merita di diritto una considerazione anche in nazionale. Il suo sogno merita di essere realizzato anche perché sta dando piena dimostrazione a suon di grandi giocate sul campo. Andiamo a vedere nel dettaglio gli interventi che hanno fatto la differenza.

Parate incredibili — Il primo intervento clamoroso è sicuramente quello ad inizio secondo tempo, quando Ciro Immobile si trova a tu per tu e lui tarda il tuffo proprio per poter allungare con i piedi il pallone in calcio d'angolo. La seconda parata degna di nota è quella sul calcio d'angolo con colpo di testa da parte di Alessio Romagnoli. Un tuffo incredibile con il pallone che viene allungato sul palo ed esce dalla portata di tutti i calciatori avversari. Per concludere in bellezza aggiungiamo anche l'uscita sullo scavetto di Savic, altro intervento da top class. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di ieri. Ecco i voti assegnati ai calciatori bianconeri <<<