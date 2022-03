Udinese – Il focus sul migliore in campo: “Non c’è partita”

Il team bianconero è tornato alla vittoria. La differenza, però, è stata fatta da un componente ben preciso. Ecco il suo profilo

Redazione

Il team bianconero ha raggiunto il terzo risultato utile di fila, un bottino da fare invidia a molte squadre di Serie A. La vittoria di ieri pomeriggio regala un vero e proprio respiro di sollievo alla società che ha fatto il possibile per allestire un team in grado di fare la differenza e ambire anche a qualcosa in più della salvezza. Sfortunatamente la stagione non è andata per il verso giusto e ora come ora bisogna alzarsi e pedalare il più possibile fino al raggiungimento degli obiettivi minimi. Intanto, ieri pomeriggio, c'è stato un giocatore che ha stravolto tutti i piani e messo in crisi la squadra avversaria.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è argentino. Stiamo parlando di un centrocampista che con la sua presenza ha portato un'altra mentalità all'interno del gruppo squadra. Se aggiungiamo anche le sue giocate, sicuramente, la musica cambia e ci si aspetta veramente moltissimo da un talento di questo tipo. Il profilo è quello del Tucu Pereyra, un vero e proprio fenomeno nel suo ruolo. Toccherà a Marino riuscire ad ipotecarlo per un'altra stagione in maniera di poter puntare il più in alto possibile proprio grazie alle sue qualità. Ieri è stato il migliore, ma bisogna fare anche altre menzioni d'onore.

Onore e merito

Un altro giocatore in grado di fare la differenza e che nelle ultime giornate sta continuando a sorprendere è proprio Gerard Deulofeu. Ieri ha segnato su assist dell'argentino e insieme formano una coppia con così tanta tecnica da far paura a tutta la massima serie del calcio italiano. Meritavano allo stesso modo un vero e proprio focus dedicato, non è stata un caso la prima menzione d'onore.