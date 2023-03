Udinese – Il focus sul migliore / Partita da incorniciare per il capitano

Il capitano bianconero Roberto Pereyra ha fornito una di quelle prestazioni che ricorderai per diverso tempo. C'è da dire che dopo la partita di ieri sera non solo l'argentino dovrebbe essere messo sotto osservazione, visto che tutti i giocatori hanno messo in campo una voglia degna di un team che ha ancora voglia di provare a conquistare una posizione europea. Non va annotato solo il Tucu, ma anche le prestazioni di Isaac Success e Beto sono da mettere in evidenza, visto che hanno seminato il panico nelle retroguardia difensiva rossonera. Lo scettro di migliore in campo è stato comunque assegnato a Pereyra visto che sembra essere l'uomo in più di questa squadra che proverà l'assalto all'Europa.