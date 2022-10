Lazio-Udinese | Il focus sul prossimo avversario: Sarri vince e convince

Attenzione però anche all'inesauribile Ciro Immobile, di nuovo in vetta alla classifica marcatori che ha vinto già per 4 volte di fila. La rosea ricorda che "è il giocatore, tra quelli in attività, ad avere segnato di più nella storia del campionato". Con quello realizzato al Franchi lunedì sera il totale è salito a 188 gol, gli stessi del suo idolo Del Piero, ma anche di leggende del nostro calcio come Gilardino e Signori, al nono posto della classifica all time dei goleador di Serie A. Entrato nella top ten, adesso Immobile ha già fissato il prossimo obiettivo: quello di arrivare a quota 200 gol. In più c'è sempre da arginare Milinkovic Savic, ormai senza dubbio il centrocampista più forte in Italia. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole del difensore Ebosse di ieri sera a Udinese Tonight. Ecco le dichiarazioni del neo arrivato <<<