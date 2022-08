Notizie Udinese | Focus sul migliore in campo dei friulani

Ancora una prova super per il portierone classe '91 che grazie alle sue parate ha tenuto in vita i bianconeri. Analizziamo la sua prestazione

Redazione

Ieri, 20 agosto, l'Udinese è scesa in campo per la prima partita casalinga in Serie A. I bianconeri, in dieci uomini per tutta la ripresa, sono riusciti a strappare un pari tutto sommato positivo visto l'andamento della gara. Nonostante il pareggio a reti inviolate, l'incontro ha dato degli spunti interessanti a Sottil, con l'Udinese che per buoni tratti ha avuto il pallino del gioco e ha saputo rischiare pochissimo. Questo grazie soprattutto alla prestazione maiuscola del suo portiere, ma andiamo con ordine.

Ennesima prestazione sublime per il portiere arrivato dall'Hellas Verona, ma ormai questa non è più una novità. Se è arrivato un pareggio, parte del merito non può che essere del numero uno bianconero. Oltre alle parate, Silvestri ha fornito una buona prestazione sotto tutti i punti di vista, ma entriamo nel dettaglio della sua prova.

Migliore in campo

Prima partita in casa del campionato, primo cleen sheet. Non poteva iniziare meglio la stagione nelle mura amiche per Marco Silvestri, autore di un'altra prestazione maiuscola. Nel primo tempo salva con i piedi la mezza rovesciata da due passi di Bonazzoli, con un riflesso da fare invidia ai piloti di formula uno. Nel secondo tempo invece, compie due prodezze per mantenere il risultato invariato: prima sventa con un colpo di reni il missile terra aria sganciato dal destro di Antonio Candreva, salvando la sfera indirizzata verso l'incrocio dei pali. Poi, poco più tardi, dice ancora una volta no a Bonazzoli, spedendo alto sopra la traversa il tentativo in girata dell'attaccante granata. Altra prova di valore quindi per l'estremo difensore italiano, sempre più leader del reparto difensivo bianconero. E se il buongiorno si vede dal mattino, ci sono i presupposti che questa stagione possa fare addirittura meglio di quella precedente.