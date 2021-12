News Udinese – Focus sul migliore in campo: “Ha salvato la squadra”

Il giocatore bianconero ha salvato, letteralmente, il team da un passivo che sarebbe stato sicuramente peggiore. Servono soluzioni

Ieri l'Udinese è scesa in campo nel match contro l'Empoli. Stiamo parlando di un incontro valido per la sedicesima giornata di campionato. La squadra ci arrivava con grandi aspettative addosso, ma queste sono state completamente deluse. La vittoria che è arrivata solo una volta nelle ultime tredici giornate continua ad essere un tabù, complice anche la sconfitta di ieri sera. L'ultimo successo arrivato fuori dalle mura amiche risale, oramai, al lontano settembre, quando la compagine allenata da Luca Gotti si impose sullo Spezia. Grazie a un gol del giovanissimo Samardzic. Ieri il premio per il migliore bianconero sul campo è stato comunque assegnato. Anche se dopo il risultato finale c'era ben poco da gioire. Ecco di chi stiamo parlando.