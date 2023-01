News Udinese / Fofana re di Francia: ora è conteso in tutta Europa

Bisogna risalire alla stagione 2019/20 per vedere Seko Fofana nel centrocampo dei bianconeri, una squadra che a fine campionato si classificò al tredicesimo posto. Forza fisica, corsa e un discreto tempismo negli inserimenti senza palle erano solo alcune delle qualità del centrocampista africano. In quella stagione il giocatore ivoriano si mise in evidenza come pezzo pregiato della formazione friulana, attirando le attenzioni delle top di Serie A , tra cui Atalanta e Milan. A quel punto della sua carriera, però, fece scalpore la scelta del giocatore di accasarsi in Francia, al neo promosso Lens per una cifra di circa 8,5 milioni di euro.

Protagonista in Ligue 1

I giallorossi si trovano secondi, freschi di vittoria con la capolista Psg. Nell'occasione Fofana è stato assoluto protagonista, grazie a una prestazione magistrale in entrambe le fasi di gioco. Fofana, che ha un contratto con il Lens fino al 2027, viene paragonato all'estero a Yayà Toure, suo connazionale, di cui ricorda le movenze. Tutto ovviamente è rinviato a giugno ma resta il rimpianto per il club friulano di non aver creduto fino in fondo nel calciatore ivoriano, che ora fa gola a molte big europee: tutte pronte a scatenare un'asta milionaria per accaparrarsi il suo talento. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato non perdere le dichiarazioni dell'agente di Gerard Deulofeu proprio nei confronti del suo assistito. Arriva un forte interessamento da parte di una squadra per il fantasista spagnolo. L'Udinese deve difendersi dalla Premier <<<