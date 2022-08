News Udinese | L’ex Fofana: ”Nel 2020 sono stato vicino ai rossoneri”

1 di 2

La situazione

Seko Fofana

La nuova stagione è ormai iniziata e l'Udinese è già scesa in campo per la prima partita ufficiale della stagione. Il club friulano vorrà fare del suo meglio per non deludere le aspettative, che sono molto alte dopo l'ottimo rendimento dello scorso campionato.

Sicuramente non sarà facile per il mister Andrea Sottil, che vorrà sicuramente fare del suo meglio alla sua prima esperienza in Serie A. Come l'Udinese, anche gli altri club italiani si stanno muovendo sul mercato per chiudere le trattative attualmente in corso.

I rossoneri mettono nel mirino un ex Udinese

In particolare, i Campioni d'Italia si stanno muovendo sul mercato per soddisfare tutte le richieste di Stefano Pioli. Tra i nomi che piacciono molto al tecnico rossonero c'è anche un ex Udinese: ecco di chi si tratta