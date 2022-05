Udinese – Spezia / Ecco le probabili formazioni: le scelte di Cioffi e Motta

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida tutt'altro che semplice. Ecco le probabili

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una squadra che sul campo sta dando tutto quello che ha e vuole continuare a stupire. Da quando è arrivato Gabriele Cioffi il rendimento della società friulana è cambiato radicalmente ed ora come ora il team sta continuando a stupire e sorprendere anche le dirette avversarie. Il prossimo incontro sarà contro lo Spezia di Thiago Motta, una squadra solida e che è a soli due punti da una salvezza che ad inizio campionato sembrava molto più difficile del previsto. Intanto i due mister iniziano a fare le riflessioni sugli undici titolari. Ecco chi scenderà in campo.

In casa Udinese sono diversi i dubbi di formazione, ma uno tiene banco su tutti: chi affiancherà Gerard Deulofeu? Sia Beto che Isaac Success non potranno essere dello scontro e di conseguenza va trovata una soluzione. Ignacio Pussetto non è riuscito a garantire prestazioni solide e continuative, motivo per cui potrebbe essere data una chance al centravanti Ilja Nestorovski. Il giocatore macedone si trova alla sua penultima partita in maglia bianconera, fondamentale per lui fare e dare il massimo. In conclusione, non perderti tutti gli ultimi movimenti di mercato. La società mette alla porta un attaccante. Sta preparando le valigie <<<