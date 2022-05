News Udinese – Ennesimo forfait / Il giudice sportivo non perdona

Il team bianconero continua a crescere e si prepara al prossimo incontro di campionato. Una sfida non semplice: le ultime

Il team bianconero continua a lavorare in vista di questo finale di stagione. Stiamo parlando di una squadra che da quando è arrivato il tecnico Gabriele Cioffi risulta totalmente rivoluzionata. Si continua a macinare buone prestazioni oltre che buone giocate sia collettive che singole. Ora mancano due partite per poter terminare l'annata nel miglior modo possibile. Sicuramente le avversarie non hanno nessuna intenzione di far passare agilmente l'Udinese, anche perché sono entrambe pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere. La prima delle due sfide in programma sarà contro lo Spezia di Thiago Motta a cui mancano solo 2 punti per ritenersi totalmente sicura. Proprio oggi il giudice sportivo ha confermato le varie sospensioni per la prossima giornata. C'è n'è una a tinte bianconere. Ecco chi è costretto a dover rinunciare al prossimo incontro.