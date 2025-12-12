Conte non vuole arrendersi e in campionato non abbassa mai la guardia. L’Udinese dovrà stare attenta dal momento che il tecnico azzurro vuole riscattare se stesso e la squadra dopo la sconfitta in Champions League.
Udinese News – Gli 11 partenopei prendono forma: le mosse di Conte
Il mister del Napoli prepara la formazione ”anti-Udinese” nonostante l’infermeria presenti ben 7 giocatori
Utilizzando un 3-4-3, in porta ci sarà Milinkovic-Savic. Davanti a sé Beukema, Rahmani e Buongiorno potrebbero comporre il trio difensivo. Sulle fasce Di Lorenzo e Olivera sono i principiali candidati alla titolarità.
Il centrocampo potrebbe essere composto da McTominay e Elmas nelle vie centrali e le mezz’ali sarebbero Neres e Lang. La punta centrale verrà affidata ad Hojlund. Le ultime di mercato: Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore<<<
