Udinese News – Gli 11 partenopei prendono forma: le mosse di Conte

Conte non vuole arrendersi e in campionato non abbassa mai la guardia. L’Udinese dovrà stare attenta dal momento che il tecnico azzurro vuole riscattare se stesso e la squadra dopo la sconfitta in Champions League.

Utilizzando un 3-4-3, in porta ci sarà Milinkovic-Savic. Davanti a sé Beukema, Rahmani e Buongiorno potrebbero comporre il trio difensivo. Sulle fasce Di Lorenzo e Olivera sono i principiali candidati alla titolarità.