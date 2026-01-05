Udinese – Padelli tris? La probabile formazione di mister Runjaic

In questo momento il tema principale in casa Udinese è l'esclusione di Okoye dalla scorsa partita in favore di Padelli . Questo porta ad un dibattito sulla situazione dei portieri. Se ammettiamo che Runjaic abbia soltanto voluto far riposare Okoye allora l'attenzione si sposta su Sava . Il portiere rumeno sembrerebbe essere alla porta d'uscita per il mercato di Gennaio. Fatto questo preambolo cresce sempre di più la curiosità per la prossima formazione titolare.

Calcando il solito 3-5-2, tra i pali il ballottaggio tra Padelli e Okoye è aperto. Il nigeriano sembra ad oggi favorito. In difesa prenderebbe posto Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce i prescelti potrebbero essere Zanoli e Kamara mentre a centrocampo ad oggi i favoriti sarebbero Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp.