Udinese – Padelli tris? La probabile formazione di mister Runjaic

In questo momento il tema principale in casa Udinese è l'esclusione di Okoye dalla scorsa partita in favore di Padelli. Questo porta ad un dibattito sulla situazione dei portieri. Se ammettiamo che Runjaic abbia soltanto voluto far riposare Okoye allora l'attenzione si sposta su Sava. Il portiere rumeno sembrerebbe essere alla porta d'uscita per il mercato di Gennaio. Fatto questo preambolo cresce sempre di più la curiosità per la prossima formazione titolare.
Iniziano le prime indiscrezioni mediatiche sulla prossima formazione di mister Runjaic per la sfida contro il Torino
Calcando il solito 3-5-2, tra i pali il ballottaggio tra Padelli e Okoye è aperto. Il nigeriano sembra ad oggi favorito. In difesa prenderebbe posto Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce i prescelti potrebbero essere Zanoli e Kamara mentre a centrocampo ad oggi i favoriti sarebbero Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp.
La coppia d'attacco sembrerebbe essere sempre la stessa ossia il tandem Zaniolo-Davis. Vedremo come e se cambieranno le valutazioni di mister Runjaic in questi due giorni. Le ultime di mercato:Due giocatori ai saluti? Le offerte di mercato <<<
