In vista di Udinese-Bologna, iniziano a prendere forma i possibili schieramenti. Italiano e Runjaic fanno la conta dei presenti.
Udinese – Le formazioni prendono forma: le probabili del match
UDINESE 3-5-2
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
In panchina: 90 Sava, 93 Padelli, 16 Palma, 2 Goglichidze, 33 Zemura, 6 Zarraga, 4 Lovric, 24 Piotrowski, 38 Miller, 59 Zanoli, 77 Rui Modesto, 7 Gueye, 17 Bravo, 15 Bayo, 18 Buksa.
Indisponibili: Kristensen.
Squalificati: –
Diffidati: –
Davis rientra nella formazione titolare al posto di Buksa. Miller migliora a livello fisico e torna tra i convocati.
BOLOGNA 4-2-3-1
Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.
In panchina: 25 Pessina, 72 Happonen, 16 Casale, 26 Lucumi, 29 De Silvestri, 33 Miranda, 6 Moro, 77 Sulemana, 80 Fabbian, 10 Bernardeschi, 17 Immobile, 24 Dallinga.
Indisponibili: Skorupski, Holm, Freuler, Rowe, Cambiaghi.
Squalificati: -. Diffidati: –
Diverse assenze, con Dominguez sulla sinistra. In posizioni avanzate, Odgaard in pole per una maglia da titolare.
